Hamirpur (Himachal) News: डंगे से गिरकर पंचायत सचिव की मौत, हादसा या हार्ट अटैक जांच का विषय

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। गांव डडोह निवासी उदय सिंह पुत्र खेमदू राम सरेड़ी पंचायत घर जाने के लिए पैदल निकले थे। घटनास्थल से कुछ दूरी आगे उनकी कार खड़ी थी।इसी दौरान वह अचानक डंगे से नीचे गिर गए। करीब दो घंटे बाद वहां से गुजर रहे उनके भाई की नजर उन पर पड़ी, लेकिन तब तक उदय सिंह की सांसें थम चुकी थीं।सूचना मिलते ही गलोड़ पुलिस चौकी प्रभारी विनय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को गलोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से पोस्टमार्टम के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। बुधवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।उदय सिंह के निधन की सूचना मिलते ही एसडीएम नादौन निशांत शर्मा, बीडीओ राजेश ठाकुर, पंचायत प्रधान सरेड़ी ताराचंद, पूर्व प्रधान राजीव ठाकुर, राजेश कुमार राजू सहित कई पंचायत सचिव उनके घर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। उदय सिंह अपने पीछे पत्नी, दिव्यांग बेटे और वृद्ध मां को छोड़ गए हैं।