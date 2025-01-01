Hamirpur (Himachal) News: अब हमीरपुर की सरकारी लैब में होगी गेहूं-मक्की में कीटनाशक अवशेषों की जांच

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फिलहाल सेवा प्रदाता कंपनी के दो तकनीकी कर्मी एक वर्ष तक सेवाएं देंगे। ये कर्मी जांच के साथ नए स्टाफ को प्रशिक्षण भी देंगे। आम लोगों के लिए भी प्रयोगशाला में खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच सुविधा शुरू करने की तैयारी है।कृषि विभाग ने गेहूं, मक्की सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की जांच फीस तय करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा है। सरकार की मंजूरी के बाद लोग अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए दे सकेंगे और उनमें मौजूद कीटनाशक अवशेषों की मात्रा का पता लगा सकेंगे।वहीं, आतमा परियोजना के सौजन्य से प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं और मक्की के नमूनों की जांच किसानों के लिए निशुल्क की जा रही है।कोटस्टाफ और फीस संबंधित प्रस्ताव भेजे हैं। दोनों ही प्रस्तावों की स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है।