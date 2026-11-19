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जानकारी के अनुसार, मंगलवार को हुए हादसे में बाइक सवार अनुराग गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया। वहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।पुलिस के अनुसार, बाइक सवार गलत दिशा में जा रहा था। इसी दौरान उसकी ट्राले से टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।एसपी हमीरपुर बलवीर ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। संवाद