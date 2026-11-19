Hamirpur (Himachal) News: मट्टनसिद्ध हादसे में घायल बाइक सवार की एम्स में मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 19 Nov 2026 01:11 AM IST
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हमीरपुर। सदर थाना क्षेत्र के तहत मट्टनसिद्ध के समीप ट्राला और बाइक की टक्कर में घायल हुए युवक की एम्स बिलासपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान 31 वर्षीय अनुराग धीमान निवासी बरठीं के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, मंगलवार को हुए हादसे में बाइक सवार अनुराग गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया। वहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
पुलिस के अनुसार, बाइक सवार गलत दिशा में जा रहा था। इसी दौरान उसकी ट्राले से टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।
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एसपी हमीरपुर बलवीर ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। संवाद
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जानकारी के अनुसार, मंगलवार को हुए हादसे में बाइक सवार अनुराग गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया। वहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
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पुलिस के अनुसार, बाइक सवार गलत दिशा में जा रहा था। इसी दौरान उसकी ट्राले से टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।
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एसपी हमीरपुर बलवीर ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। संवाद