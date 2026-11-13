Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Morning and evening chill boosts demand for warm clothing; activity picks up in Mahre market.

Hamirpur (Himachal) News: सुबह-शाम की ठंड ने बढ़ाई गर्म कपड़ों की मांग, मैहरे बाजार में बढ़ी रौनक

Fri, 13 Nov 2026 01:25 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Fri, 13 Nov 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Morning and evening chill boosts demand for warm clothing; activity picks up in Mahre market.
मैहरे बाजार में स्थित एक दुकान में खरीदारी करते ग्राहक। संवाद - फोटो : ARchive
बड़सर (हमीरपुर)। सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ने के साथ ही मैहरे बाजार में गर्म कपड़ों की खरीदारी शुरू हो गई है। मौसम में बदलाव का असर अब बाजारों में भी दिखने लगा है।
विज्ञापन

सर्दियों के सीजन को देखते हुए दुकानदारों ने गर्म सूट, स्वेटर, जैकेट, हॉफ जैकेट सहित अन्य गर्म कपड़ों की विभिन्न वैरायटी का पर्याप्त स्टॉक जुटा लिया है।
विज्ञापन

बाजार में खरीदारी के लिए पहुंच रहे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार हॉफ बाजु जैकेट की कीमत 500 रुपये से शुरू है, जबकि स्वेटर 400 रुपये में उपलब्ध हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके अलावा ग्राहकों के लिए अलग-अलग डिजाइन, रंग और वैरायटी में सर्दियों के कपड़े उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि दिन के समय अभी धूप निकल रही है, लेकिन सुबह और शाम को ठंड बढ़ने के कारण लोगों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी शुरू कर दी है।
शुरुआती दिनों में ही बाजार में ग्राहकों की रुचि बढ़ने लगी है। दुकानदारों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट के साथ गर्म कपड़ों की मांग बढ़ेगी और कारोबार में भी तेजी आएगी।


-
ग्राहक दुकान में आकर खरीदारी कर रहे हैं। अभी तो बिक्री कम है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कारोबार बेहतर होगा। -सुमित भाटिया, दुकानदार मैहरे
दुकान में कम कीमत पर बढ़िया कपड़े उपलब्ध हैं। ग्राहकों को आवश्यकता के अनुसार गर्म कपड़े उपलब्ध करवाएं जा रहे हैं। -दीपक, दुकानदार, मैहरे
पर्याप्त मात्रा में कपड़े उपलब्ध हैं। लोगों को बेहतर उत्पाद दे रहे हैं। जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी, कारोबार भी रफ्तार पकड़ेगा। -सुनील, दुकानदार हमीरपुर

मैहरे बाजार में स्थित एक दुकान में खरीदारी करते ग्राहक। संवाद

मैहरे बाजार में स्थित एक दुकान में खरीदारी करते ग्राहक। संवाद- फोटो : ARchive

मैहरे बाजार में स्थित एक दुकान में खरीदारी करते ग्राहक। संवाद

मैहरे बाजार में स्थित एक दुकान में खरीदारी करते ग्राहक। संवाद- फोटो : ARchive

मैहरे बाजार में स्थित एक दुकान में खरीदारी करते ग्राहक। संवाद

मैहरे बाजार में स्थित एक दुकान में खरीदारी करते ग्राहक। संवाद- फोटो : ARchive

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें