फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Menace of stray animals in Jatehri; crops being destroyed

Hamirpur (Himachal) News: जटेहड़ी में लावारिस पशुओं का आतंक, फसलें हो रहीं बर्बाद

Sat, 31 Oct 2026 01:48 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 31 Oct 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। ग्राम पंचायत जटेहड़ी में लावारिस पशुओं की बढ़ती समस्या से परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत दिलाने की मांग उठाई है। इस संबंध में ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल हमीरपुर पहुंचा और एसडीएम संजीत से मिलकर समस्या के समाधान की गुहार लगाई।
विज्ञापन

प्रतिनिधिमंडल में शामिल रविंद्र कुमार, मीनू शर्मा सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में लावारिस पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये पशु खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो गया है।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने बताया कि लावारिस पशु सड़कों पर भी बैठे रहते हैं, जिससे हर समय सड़क दुर्घटना का खतरा बना रहता है। विशेषकर वाहन चालकों को इन पशुओं के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रामीणों ने एसडीएम से मांग की कि पंचायत क्षेत्र में घूम रहे लावारिस पशुओं को जल्द से जल्द गोशाला में भेजने की व्यवस्था की जाए। एसडीएम संजीत ने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों की समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed