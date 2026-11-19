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लंबे समय से इन दवाइयों की कमी के चलते परेशान मरीजों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। मेडिकल कॉलेज में रोजाना करीब 1500 मरीज ओपीडी में उपचार करवाने पहुंचते हैं। इनमें बड़ी संख्या बीपी और शुगर के मरीजों की भी होती है, जिन्हें नियमित रूप से दवाइयों की आवश्यकता रहती है।ऐसे में अस्पताल में इन जरूरी दवाइयों की उपलब्धता बेहद अहम है। दवाइयों की कमी के कारण मरीजों को काफी समय से परेशानी झेलनी पड़ रही थी। कई मरीजों को बाहर के मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही थीं।मरीज लगातार अस्पताल प्रबंधन से दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग कर रहे थे। अब अस्पताल में दवाइयों की नई खेप पहुंचने से मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधा के तहत जरूरी दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी।कोटमेडिकल कॉलेज में मरीजों को आवश्यकता के अनुसार दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जिन दवाइयों की कमी थी, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।