Hamirpur (Himachal) News: जन्माष्टमी पर बाजारों में दिखी रौनक, बाल गोपाल की पोशाक और झूलों की खूब हुई खरीदारी

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सुबह से ही बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही शुरू हो गई थी। हमीरपुर बाजार में भगवान श्रीकृष्ण की मूर्तियों, बाल गोपाल की पोशाक, मुकुट, बांसुरी, मोर पंख, झूले और शृंगार सामग्री की विशेष मांग रही। इसके अलावा पूजा की थाली, दीपक, फूल-मालाएं और अन्य पूजन सामग्री भी लोगों ने खरीदी।बच्चों में भी जन्माष्टमी को लेकर खासा उत्साह रहा। अभिभावकों के साथ बाजार पहुंचे बच्चों ने बाल गोपाल के लिए आकर्षक वस्त्र, मुकुट, आभूषण और सजावटी सामान पसंद किए। घरों में श्रीकृष्ण की झांकी सजाने को लेकर भी लोगों में उत्साह देखने को मिला।दुकानदारों ने बताया कि जन्माष्टमी पर ग्राहकों की अच्छी आवाजाही रही। पर्व के चलते लोगों ने खरीदारी तेज कर दी थी। वहीं, लोगों ने कहा कि जन्माष्टमी उनके लिए आस्था और उल्लास का पर्व है। इस दिन घरों में भगवान श्रीकृष्ण की झांकी सजाकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है।जन्माष्टमी पर्व पर खासकर बच्चों के लिए श्रीकृष्ण और राधा की पोशाकों की खूब मांग रही। ग्राहकों की पसंद को देखते हुए विभिन्न डिजाइन और रंगों में पोशाकें और सजावटी सामान उपलब्ध करवाए हैं।जन्माष्टमी के चलते पूजा सामग्री और सजावटी सामान की काफी मांग रही। पिछले कुछ दिनों से बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। जन्माष्टमी पर्व के चलते कारोबार में और इजाफा हुआ है।जन्माष्टमी जैसे त्योहार स्थानीय कारोबार को गति देने में अहम भूमिका निभाते हैं। पर्व के चलते बाजार देर शाम तक ग्राहकों से गुलजार रहे हैं।