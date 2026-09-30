Hamirpur (Himachal) News: सैनिक से सियासत तक अलग पहचान छोड़ गए मेजर मनकोटिया

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उनके निधन से वीरभूमि हमीरपुर के पूर्व सैनिकों में भी शोक की लहर है। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक लीग से लंबे समय तक जुड़े रहे मनकोटिया को पूर्व सैनिकों के हितों की आवाज मजबूती से उठाने वाले नेता के तौर पर याद किया जा रहा है। वह हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक लीग के लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे।मेजर मनकोटिया पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दों को लेकर हमेशा सक्रिय रहे। वह पांच बार शाहपुर से विधायक और दो बार हिमाचल सरकार में मंत्री रहे।कोट्समेजर मनकोटिया का देश और समाज के प्रति अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। भारतीय सेना में मेजर मलकोटिया की सेवाएं, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और समर्पण सभी के लिए प्रेरणास्रोत रहेंगे। उनके निधन से समाज ने एक सम्माननीय और कर्तव्यपरायण व्यक्तित्व खो दिया है।हिमाचल में बड़ी संख्या में लोग सेना से जुड़े हैं। मेजर मनकोटिया की सैन्य अधिकारी और नेता दोनों भूमिका अहम रही हैं। जिन्होंने पूर्व सैनिकों के मुद्दों को राजनीतिक और सार्वजनिक मंचों तक पहुंचाया, उनके निधन से पूर्व सैनिक समुदाय ने एक परिचित आवाज खो दी है।मनकोटिया की छवि एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत की रही, जिसने दलगत सीमाओं के बावजूद हिमाचल की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। बे बिना लाग-लपेट के अपनी बात रखने वाले नेता थे।मेजर मनकोटिया अपनी बेबाक राजनीतिक शैली के लिए भी जाने जाते थे। राजनीतिक जीवन में उनके कई मुद्दे और संघर्ष चर्चा में रहे, लेकिन अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखने की उनकी शैली अलग थी। पूर्व सैनिकों के हितों को लेकर उनकी सक्रियता लंबे समय तक याद रहेगी।