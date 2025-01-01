Hamirpur (Himachal) News: जीवन दत्त लक्की बने भोरंज किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष

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इस दौरान समिति के सदस्यों ने जाहू निवासी जीवन दत्त लक्की को सर्वसम्मति से भोरंज ब्लॉक किसान सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना। पूर्व अध्यक्ष राजीव लाल के निधन के बाद अध्यक्ष पद रिक्त चल रहा था।नवनियुक्त अध्यक्ष जीवन दत्त लक्की ने कहा कि समिति के सदस्यों और विभागीय अधिकारियों के सहयोग से क्षेत्र में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही किसानों को कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं, तकनीकों और गतिविधियों के प्रति जागरूक किया जाएगा।बैठक में अमृत लाल, राजकुमार, दीप चंद, सुशीला गौतम, सविता मिन्हास, विपिन भारद्वाज, संदीप ठाकुर, अशोक वर्मा, अंकिता और पूजा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।