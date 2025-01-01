फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Jivan Dutt Lucky appointed Chairman of the Bhoranj Farmers' Advisory Committee.

Hamirpur (Himachal) News: जीवन दत्त लक्की बने भोरंज किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष

Sun, 04 Oct 2026 12:36 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 04 Oct 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
जाहू (हमीरपुर)। भोरंज ब्लॉक किसान सलाहकार समिति की बैठक कृषि विभाग भोरंज कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में कृषि विकास अधिकारी भोरंज डॉ. अशोक वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।
विज्ञापन

इस दौरान समिति के सदस्यों ने जाहू निवासी जीवन दत्त लक्की को सर्वसम्मति से भोरंज ब्लॉक किसान सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना। पूर्व अध्यक्ष राजीव लाल के निधन के बाद अध्यक्ष पद रिक्त चल रहा था।
विज्ञापन

नवनियुक्त अध्यक्ष जीवन दत्त लक्की ने कहा कि समिति के सदस्यों और विभागीय अधिकारियों के सहयोग से क्षेत्र में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही किसानों को कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं, तकनीकों और गतिविधियों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में अमृत लाल, राजकुमार, दीप चंद, सुशीला गौतम, सविता मिन्हास, विपिन भारद्वाज, संदीप ठाकुर, अशोक वर्मा, अंकिता और पूजा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed