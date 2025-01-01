Hamirpur (Himachal) News: सुजानपुर शहर में शौचालयों का जीर्णोद्धार शुरू

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इससे यात्रियों, बस चालकों-परिचालकों, दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बस अड्डे पर रोजाना बड़ी संख्या में बसों की आवाजाही होती है। पानी की व्यवस्था न होने से शौचालय में साफ-सफाई प्रभावित थी, जबकि बिजली न होने से शाम के समय दिक्कत बढ़ जाती थी।आसपास गंदगी और दुर्गंध की समस्या भी बनी हुई थी। यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों की शिकायतों के बाद नगर परिषद ने शौचालय की आवश्यक मरम्मत के साथ पानी की टंकी और बिजली की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।फिलहाल शौचालय में ताला लगाया गया है। सुविधाएं दुरुस्त होने के बाद इसे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।कोटबस अड्डे के समीप सार्वजनिक शौचालय की खराब व्यवस्था की शिकायतें मिली थीं। तकनीकी कारणों और रखरखाव की कमी के चलते पानी और बिजली की समस्या पैदा हुई थी। अब इसे प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जा रहा है।