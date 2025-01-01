Hamirpur (Himachal) News: टीबी मुक्त हुईं जिले की 87 पंचायतें, अब सम्मान की तैयारी

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टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को स्वर्ण, रजत और कांस्य श्रेणी में पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी मुक्त घोषित करने के लिए भेजे गए 87 पंचायतों के दावों को केंद्रीय टीबी डिपार्टमेंट (सीटीडी) ने मंजूरी दे दी है।टीबी मुक्त पंचायत बनने के दावे की पहले स्वास्थ्य खंड स्तर पर जांच होती है। इसके बाद जिला और राज्य स्तर पर जांच के बाद दावे राष्ट्रीय स्तर पर भेजे जाते हैं, जहां निर्धारित मानकों के आधार पर उनका परीक्षण किया जाता है।सभी मानक पूरे होने पर ही पंचायत को टीबी मुक्त घोषित किया जाता है। अब इन पंचायतों को सम्मानित कर टीबी उन्मूलन अभियान में उनके योगदान को प्रोत्साहित किया जाएगा।बॉक्ससबसे अधिक टौणी देवी स्वास्थ्य खंड से 22 पंचायतेंजिले में सबसे अधिक 22 पंचायतों ने टौणी देवी स्वास्थ्य खंड से दावा प्रस्तुत किया था। इसके अलावा बड़सर से 20, गलोड़ से 18, भोरंज से 11, नादौन से 10 और सुजानपुर से 6 पंचायतों ने टीबी मुक्त होने का दावा किया था। 10 पंचायतों ने स्वर्ण, 9 ने रजत और 68 पंचायतों ने कांस्य श्रेणी के लिए आवेदन किया था।कोट87 पंचायतों का टीबी मुक्त होना स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों के साथ ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी और जनजागरूकता की सफलता है। जल्द ही सम्मान समारोह की तिथि निर्धारित होगी।