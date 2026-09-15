Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम सुजानपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक थाणा धमड़ियाणा पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन होगा।टीबी जांचटीबी रोग की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुबह 10 से शाम5 बजे तक नगर परिषद सुजानपुर के वार्ड नंबर चार में एक्सरे स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किया जाएगा।जनसमस्याएंबड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल सुबह 8:30 से पूर्वाह्न 11 बजे तक अपने निवास स्थान पर जन समस्याएं सुनेंगे।साक्षात्कारउपरोजगार कार्यालय नादौन में जिले की निजी कंपनी सुबह 10 से शाम पांच बजे तक सेल्स-मार्केटिंग और सर्विस इंजीनियर पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लेगी।प्रतियोगिताराजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरेड़ी में सुबह 10 बजे ध्वजारोहण के साथ अंडर-19 छात्र जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा।काम की बात:सड़क बंद : मरम्मत कार्य के चलते झरेड़ी-सनाही-भारयाल हारमसंदा सड़क पर यातायात बंद रहेगा। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक कांगू-रंगस सड़क या मटौर-शिमला नेशनल हाईवे को वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।