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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Residents of the Kangu area troubled by intermittent power supply.

Hamirpur (Himachal) News: बिजली की आंख-मिचौनी से कांगू क्षेत्र के लोग परेशान

Tue, 15 Sep 2026 11:57 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Tue, 15 Sep 2026 11:57 AM IST
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धनेटा (हमीरपुर)। उपमंडल नादौन के कांगू क्षेत्र में बार-बार बिजली गुल होने से करीब 10-12 गांवों के लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए क्षेत्र में नया सबस्टेशन स्थापित करने की मांग प्रदेश सरकार और बिजली बोर्ड से की है।
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उनका कहना है कि सबस्टेशन बनने से बार-बार होने वाले अघोषित बिजली कटों से राहत मिल सकेगी। बिजली बोर्ड के धनेटा उपमंडल के कांगू सेक्शन-वन और सेक्शन-दो के तहत आने वाले मालग, बुज्याणा, सासन, बढ़ेड़ा, सनाही, भरियाल, कारगू और हरेड़ी समेत आसपास के गांवों में यह समस्या बनी हुई है।
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कांगू, हरेड़ी और बड़जेड़ा के बाजारों में भी बार-बार बिजली गुल होने से दुकानदारों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। धनेटा से कांगू तक बिजली लाइन जंगल से होकर गुजरती है। पेड़ों के गिरने या अन्य कारणों से लाइन में फाल्ट आने पर आपूर्ति बाधित हो जाती है और इसे बहाल करने में समय लग जाता है।
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दुकानदारों का कहना है कि बिना आंधी-तूफान के भी दिन में कई बार बिजली आती-जाती रहती है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है।
ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से कांगू में बिजली सबस्टेशन स्थापित करने की मांग की है।

कांगू सेक्शन-वन और सेक्शन-दो की बिजली आपूर्ति सुचारु करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि लोगों को बार-बार होने वाले बिजली कटों से राहत मिल सके। - हिमेश धीमान, अधिशासी अभियंता, बिजली बोर्ड नादौन
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