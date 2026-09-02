Hamirpur (Himachal) News: सलौणी-नादौन सड़क पर बिखरी बजरी बनी मुसीबत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वहीं, भारी वाहनों के गुजरने से उड़ने वाली धूल के कारण पीछे चल रहे वाहन चालकों की दृश्यता प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों अशोक कुमार, विपन कुमार, हंसराज, गीता देवी और राजकुमारी ने बताया कि निर्माण कार्य लंबे समय से धीमी गति से चल रहा है।उन्होंने संबंधित विभाग से सड़क को सुरक्षित बनाने और कार्य में तेजी लाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि बरसात में टारिंग संभव न हो तो कम से कम सड़क पर बिखरी बजरी और मिट्टी को व्यवस्थित किया जाए, ताकि हादसों का खतरा कम हो सके।कोट:बरसात के मौसम में सड़क पर टारिंग नहीं की जा सकती। यदि सड़क की मौजूदा स्थिति के कारण कहीं लोगों को परेशानी हो रही है तो उसे जल्द दुरुस्त करवाने का प्रयास किया जाएगा।