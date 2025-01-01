Hamirpur (Himachal) News: 15 दिन में खत्म हुआ गैस सिलिंडर, उपभोक्ता ने जताई कम गैस की आशंका

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भरेड़ी (हमीरपुर)। उपमंडल भोरंज के तहत भुक्कड़ निवासी भूमि चंद ठाकुर ने गैस सिलिंडर में निर्धारित मात्रा से कम गैस होने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि गैस वितरण करने वाली गाड़ी से लिया सिलिंडर सामान्य तौर पर करीब दो माह तक चलता है, लेकिन कुछ दिन पहले लिया गया सिलिंडर करीब 15 दिन में ही खत्म हो गया। भूमि चंद ठाकुर ने बताया कि सिलिंडर को हिलाने पर उसमें पानी जैसा पदार्थ छलकता महसूस हुआ। उन्होंने गैस सिलिंडर की आपूर्ति और उसमें निर्धारित मात्रा की गैस होने की जांच संबंधित विभाग से करवाने की मांग की है। वहीं, गैस एजेंसी के संचालक अजय कुमार चंदेल ने बताया कि मामले की वास्तविकता जानने के लिए कर्मचारी को मौके पर भेजकर सिलिंडर की जांच करवाई जाएगी। संवाद

सिलिंडर हिलाने पर पानी जैसा पदार्थ छलकने का दावा, गैस एजेंसी ने जांच का दिया आश्वासन