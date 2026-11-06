Hamirpur (Himachal) News: दिवाली पर दमकल विभाग अलर्ट, 24 घंटे सक्रिय रहेगा नियंत्रण कक्ष

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संवाद न्यूज एजेंसीहमीरपुर। दिवाली पर आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए दमकल विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला मुख्यालय का अग्निशमन नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहेगा। आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाने के लिए उपमंडल स्तर पर भी संपर्क नंबर जारी किए गए हैं। वहीं, जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए जिले के प्रमुख बाजारों में अलग-अलग स्थान चिह्नित किए हैं। दुकानदार निर्धारित स्थानों पर लाइसेंस लेकर ही पटाखे बेच सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।होमगार्ड्स की दसवीं वाहिनी हमीरपुर के कमांडेंट विनय कुमार ने बताया कि दिवाली के दौरान दमकल कर्मियों की छुट्टियाें पर रोक रहेगी। सभी कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। जिले में 40 अग्निशमन जल केंद्र (फायर हाइड्रेंट) संचालित हैं, जबकि जिला मुख्यालय में सात हाइड्रेंट हैं। तंग गलियों में आगजनी की स्थिति से निपटने के लिए पाइपलाइन बिछाकर पानी पहुंचाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर छोटी गाड़ियों की मदद भी ली जाएगी।इन स्थानों पर सजेंगे पटाखा बाजारजिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने हमीरपुर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान तय किए हैं। हमीरपुर शहर में ट्राला यूनियन, बीएसएनएल कार्यालय के पास, गलोडा अस्पताल के निकट, हथली पुल और नए बस अड्डे के पास पटाखे बेचे जा सकेंगे। सुजानपुर में चौगान, बड़सर में न्यायिक परिसर के पास, बिझड़ी में ताल स्टेडियम, भोटा में बीएसएनएल कार्यालय के सामने और नादौन में रामलीला मैदान को बिक्री के लिए चिह्नित किया गया है। एक स्थान पर 50 से अधिक दुकानें नहीं लग सकेंगी। प्रशासन ने एसडीएम, पुलिस और अग्निशमन विभाग को सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।सुरक्षित स्थानों पर चलाएं पटाखे : विनयकमांडेंट विनय कुमार ने लोगों से दीये और मोमबत्तियां सुरक्षित स्थानों पर जलाने तथा आसपास ज्वलनशील सामान न रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पटाखे खुले और सुरक्षित स्थान पर ही चलाएं। बच्चों के आसपास आतिशबाजी न करें। सूती कपड़े पहनें और पास में पानी की बाल्टी रखें। खराब पटाखों को दोबारा न छुएं। जलने पर प्रभावित स्थान को ठंडे पानी से धोएं। घरों में बिजली की लड़ियां लगाते समय नंगी तारों से बचें और कनेक्शन कुशल बिजली मिस्त्री से ही करवाएं।आपात स्थिति में इन नंबरों पर करें संपर्कस्थानसंपर्क नंबरहमीरपुर मुख्य नियंत्रण कक्ष101, 01972-222533, 8219654902नादौन01972-232101, 8219888134भोरंज01972-266101, 9816836592सुजानपुर01972-272833, 8219508595बिझड़ी 01972-283101, 8219379964