Hamirpur (Himachal) News: धार चबूतरा की पांच पंचायतों में रोजाना मिलेगा पेयजल

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योजना शुरू होने के बाद चबूतरा, री, बनाल, करोट और मनिहाल पंचायतों में रोजाना पानी की सप्लाई होगी। वर्तमान में इन क्षेत्रों में दो दिन में एक बार पानी मिल रहा है।नई योजना के तहत जंगलबैरी क्षेत्र के पुआड़ से पानी लिफ्ट कर करीब 23 किलोमीटर दूर चबूतरा में बने 7.50 लाख लीटर क्षमता वाले नए भंडारण टैंक तक पहुंचाया जाएगा। यहां पानी भंडारित करने के बाद संबंधित पंचायतों के गांवों में इसकी आपूर्ति की जाएगी।कोटनई योजना शुरू होने से चबूतरा क्षेत्र की पेयजल समस्या काफी हद तक दूर होगी। रोजाना पानी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है।