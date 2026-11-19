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पेंशनरों ने पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया। साथ ही जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की लंबित ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का भुगतान जल्द करने की मांग उठाई।इसके अलावा लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। खंड महासचिव हंसराज ने बैठक में संघ की गतिविधियों और एजेंडे की जानकारी दी।संघ के प्रदेशाध्यक्ष केसी गौतम ने पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर किए जा रहे प्रयासों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ समय-समय पर हुई बैठकों के बाद पेंशनरों को संशोधित पेंशन का बकाया, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और महंगाई भत्ते सहित विभिन्न वित्तीय लाभ मिले हैं।शेष मांगों के समाधान के लिए संघ के प्रयास जारी हैं। उन्होंने पेंशनरों से अपने जीवित प्रमाणपत्र शीघ्र जमा करवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन पेंशनरों ने अभी तक प्रमाणपत्र जमा नहीं करवाए हैं, वे जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा उनकी इस माह की पेंशन रुक सकती है।बैठक में पूर्व प्रधान बलदेव दास शर्मा, विचित्र सिंह ठाकुर, शम्मी शर्मा, मौजी राम शर्मा, रणजीत सिंह, दलीप चंद, लेखराम कौशल, प्रकाश चंद और संजीव कुमार शास्त्री सहित संघ के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।