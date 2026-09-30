जनता के साथ मंत्री पद के विधायकों को गुमराह कर रहे सीएम : राणा

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राणा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पहले चुनावी गारंटियों और अब मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे विधायकों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री हाईकमान की मंजूरी की बात कर रहे हैं, जबकि उनके अनुसार हाईकमान का कहना है कि विस्तार का कोई प्रस्ताव ही नहीं आया।राणा ने इसे लेकर मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। राणा ने महिलाओं को 1500 रुपये देने सहित अन्य चुनावी गारंटियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कर्मचारी, किसान, व्यापारी और बेरोजगार वर्ग भी सरकार की घोषणाओं से प्रभावित हैं।उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के भीतर गुटबाजी की स्थिति बनी हुई है।