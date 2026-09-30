जनता के साथ मंत्री पद के विधायकों को गुमराह कर रहे सीएम : राणा
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 30 Sep 2026 02:01 AM IST
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सुजानपुर (हमीरपुर)। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए सरकार की गारंटियों और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल उठाए।
राणा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पहले चुनावी गारंटियों और अब मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे विधायकों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री हाईकमान की मंजूरी की बात कर रहे हैं, जबकि उनके अनुसार हाईकमान का कहना है कि विस्तार का कोई प्रस्ताव ही नहीं आया।
राणा ने इसे लेकर मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। राणा ने महिलाओं को 1500 रुपये देने सहित अन्य चुनावी गारंटियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कर्मचारी, किसान, व्यापारी और बेरोजगार वर्ग भी सरकार की घोषणाओं से प्रभावित हैं।
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उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के भीतर गुटबाजी की स्थिति बनी हुई है।
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राणा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पहले चुनावी गारंटियों और अब मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे विधायकों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री हाईकमान की मंजूरी की बात कर रहे हैं, जबकि उनके अनुसार हाईकमान का कहना है कि विस्तार का कोई प्रस्ताव ही नहीं आया।
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राणा ने इसे लेकर मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। राणा ने महिलाओं को 1500 रुपये देने सहित अन्य चुनावी गारंटियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कर्मचारी, किसान, व्यापारी और बेरोजगार वर्ग भी सरकार की घोषणाओं से प्रभावित हैं।
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उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के भीतर गुटबाजी की स्थिति बनी हुई है।