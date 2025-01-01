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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   BJP targets Congress over the development of Samirpur.

Hamirpur (Himachal) News: भाजपा ने समीरपुर के विकास पर कांग्रेस को घेरा

Sun, 04 Oct 2026 12:31 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 04 Oct 2026 12:31 AM IST
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हमीरपुर। समीरपुर पंचायत में विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस नेता के बयान पर भाजपा नेताओं जिला महामंत्री अजय रिंटू शर्मा, जिला उपाध्यक्ष चमन ठाकुर, जिला प्रवक्ता विनोद ठाकुर और समीरपुर मंडल अध्यक्ष अभयवीर लबली ने पलटवार किया है।
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उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार पंचायत के विकास पर सवाल उठाने से पहले अपनी सरकार की चुनावी गारंटियों का हिसाब जनता को दें। भाजपा नेताओं ने कहा कि समीरपुर पंचायत में प्रदेश का नंबर-1 प्राथमिक स्कूल, मिनी सचिवालय का बहुउद्देशीय भवन, लोक निर्माण विभाग की सब-डिवीजन, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पशु अस्पताल, आईटीआई और सीबीएसई स्कूल जैसी संस्थाएं मौजूद हैं।
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उन्होंने कहा कि पंचायत के गांव पक्की सड़कों से जुड़े हैं और घरों में नल से पेयजल उपलब्ध है। ऐसे में विकास नहीं होने का दावा तथ्यों की अनदेखी है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेताओं से बयानबाजी के बजाय अपनी सरकार के वादों और भोरंज क्षेत्र में किए गए कार्यों का हिसाब देने को कहा। संवाद
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