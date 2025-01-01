Hamirpur (Himachal) News: भाजपा ने समीरपुर के विकास पर कांग्रेस को घेरा

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार पंचायत के विकास पर सवाल उठाने से पहले अपनी सरकार की चुनावी गारंटियों का हिसाब जनता को दें। भाजपा नेताओं ने कहा कि समीरपुर पंचायत में प्रदेश का नंबर-1 प्राथमिक स्कूल, मिनी सचिवालय का बहुउद्देशीय भवन, लोक निर्माण विभाग की सब-डिवीजन, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पशु अस्पताल, आईटीआई और सीबीएसई स्कूल जैसी संस्थाएं मौजूद हैं।उन्होंने कहा कि पंचायत के गांव पक्की सड़कों से जुड़े हैं और घरों में नल से पेयजल उपलब्ध है। ऐसे में विकास नहीं होने का दावा तथ्यों की अनदेखी है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेताओं से बयानबाजी के बजाय अपनी सरकार के वादों और भोरंज क्षेत्र में किए गए कार्यों का हिसाब देने को कहा। संवाद