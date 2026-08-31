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Hamirpur (Himachal) News: हमीरपुर बीडीसी पर भाजपा का राज, वासुदेव अध्यक्ष, रानी बनीं उपाध्यक्ष

Tue, 01 Sep 2026 11:33 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Tue, 01 Sep 2026 11:33 AM IST
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BJP rules Hamirpur BDC; Vasudev becomes Chairperson, Rani becomes Vice-Chairperson.
पंचायत विकास समिति हमीरपुर में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य विधायक आशीष शर्मा व समर्
हमीरपुर। मुख्यमंत्री के गृह जिले में पंचायत समिति (बीडीसी) हमीरपुर के चुनाव में भाजपा समर्थित खेमे ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। 17 सदस्यीय समिति में अध्यक्ष पद पर वासुदेव ने 10-7 से जीत दर्ज की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर रानी निर्विरोध चुनी गईं।
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इसके साथ ही समिति के दोनों प्रमुख पद भाजपा समर्थित सदस्यों के खाते में चले गए। सोमवार को पंचायत समिति हमीरपुर के कार्यालय में चुनाव हुआ। इसमें अग्घार वार्ड से भाजपा समर्थित बीडीसी वासुदेव ने अध्यक्ष और ताल वार्ड से भाजपा समर्थित रानी ने उपाध्यक्ष के लिए दावा किया।
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अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी त्रिभुवन ने वासुदेव के सामने चुनौती पेश की। इसमें वासुदेव ने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी त्रिभुवन को 10-7 से पराजित किया।
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वहीं, उपाध्यक्ष पद के लिए ताल वार्ड से रानी का इकलौता आवेदन आया, जबकि कांग्रेस इस पद के लिए दावेदार ही पेश नहीं कर पाई। इसके चलते रानी को निर्विरोध चुन लिया गया।

दोपहर एक बजे के करीब निर्वाचन अधिकारी एसडीएम संजीत सिंह ने 17 वार्ड वाली बीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नतीजा घोषित किया।

कांग्रेस सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश : आशीष
भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में भाजपा को मिला यह जनादेश प्रदेश सरकार के प्रति जनता के आक्रोश को दर्शाता है। पंचायत चुनाव में मुख्यमंत्री के गृह जिले में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और अब पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को सफलता नहीं मिली है।आशीष शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता ने इससे पहले इतना झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री नहीं देखा।
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