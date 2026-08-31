Hamirpur (Himachal) News: हमीरपुर बीडीसी पर भाजपा का राज, वासुदेव अध्यक्ष, रानी बनीं उपाध्यक्ष

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इसके साथ ही समिति के दोनों प्रमुख पद भाजपा समर्थित सदस्यों के खाते में चले गए। सोमवार को पंचायत समिति हमीरपुर के कार्यालय में चुनाव हुआ। इसमें अग्घार वार्ड से भाजपा समर्थित बीडीसी वासुदेव ने अध्यक्ष और ताल वार्ड से भाजपा समर्थित रानी ने उपाध्यक्ष के लिए दावा किया।अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी त्रिभुवन ने वासुदेव के सामने चुनौती पेश की। इसमें वासुदेव ने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी त्रिभुवन को 10-7 से पराजित किया।वहीं, उपाध्यक्ष पद के लिए ताल वार्ड से रानी का इकलौता आवेदन आया, जबकि कांग्रेस इस पद के लिए दावेदार ही पेश नहीं कर पाई। इसके चलते रानी को निर्विरोध चुन लिया गया।दोपहर एक बजे के करीब निर्वाचन अधिकारी एसडीएम संजीत सिंह ने 17 वार्ड वाली बीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नतीजा घोषित किया।कांग्रेस सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश : आशीषभाजपा विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में भाजपा को मिला यह जनादेश प्रदेश सरकार के प्रति जनता के आक्रोश को दर्शाता है। पंचायत चुनाव में मुख्यमंत्री के गृह जिले में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और अब पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को सफलता नहीं मिली है।आशीष शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता ने इससे पहले इतना झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री नहीं देखा।