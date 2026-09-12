Hamirpur (Himachal) News: विश्व बंधुत्व दिवस पर 1600 मीटर दौड़ में आर्यन चौहान ने मारी बाजी

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प्रतियोगिता में हमीरपुर, धर्मपुर और बिलासपुर के करीब 80 गांवों से 187 युवाओं और खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिमाचल प्रांत कार्यवाह डॉ. चंद्र प्रकाश ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।उन्होंने कहा कि युवा देश की ताकत हैं। सकारात्मक सोच, अनुशासन और ऊर्जा के साथ युवा सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।उन्होंने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ने और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष नरेंद्र अत्री ने प्रतिभागियों को नशे के खिलाफ संकल्प दिलाया। युवाओं ने नशामुक्त हिमाचल के लिए जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।प्रतियोगिता में अभिषेक चौथे, शिवम पांचवें, अभिषेक छठे, नवीन सातवें, शिवांग आठवें, हर्ष नौवें और विकास दसवें स्थान पर रहे। मुख्य अतिथि ने प्रथम 10 विजेताओं को स्मृति चिन्ह और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।ओलंपियन दिव्या शर्मा और परशुराम पुरस्कार विजेता जानी चौधरी को विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। इस मौके पर नरेश राणा, मंजू, सूरज ठाकुर, संतोष ठाकुर आदि मौजूद रहे। संवाद