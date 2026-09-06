Hamirpur (Himachal) News: लहड़ा के गुग्गा मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 06 Sep 2026 01:10 AM IST
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गलोड़ (हमीरपुर)। उपमंडल गलोड़ के लहड़ा स्थित गुग्गा मंदिर में शनिवार को गुग्गा नवमी के अवसर पर आयोजित मेले में हजारों श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई, जो दोपहर बाद तक जारी रही।
श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर गुग्गा जी के चरणों में शीश नवाया और आशीर्वाद लिया। गुग्गा नवमी से पहले मंदिर में आठ दिनों तक गुग्गा जी का गुणगान किया गया। गुग्गा जी के पुजारी और गुणगान मंडली ने धार्मिक आयोजन में भाग लिया।
गुग्गा जी की बरात के मंदिर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने ढोल-नगाड़ों, नरसिंगों और बाजे-गाजे के साथ स्वागत किया। मंदिर को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया था।
गुग्गा नवमी के दिन मंदिर परिसर में मेले का आयोजन हुआ। मेले के चलते मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में दिनभर उत्सवी माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि गुग्गा नवमी पर रोट और नई फसल का अनाज चढ़ाने की वर्षों पुरानी परंपरा है।
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श्रद्धालु विशेष रूप से रोट बनाकर मंदिर में चढ़ाते हैं। जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं पहुंच पाते, वे घर से ही गुग्गा जी को रोट अर्पित करते हैं। यह परंपरा आज भी क्षेत्र में श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है।
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श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर गुग्गा जी के चरणों में शीश नवाया और आशीर्वाद लिया। गुग्गा नवमी से पहले मंदिर में आठ दिनों तक गुग्गा जी का गुणगान किया गया। गुग्गा जी के पुजारी और गुणगान मंडली ने धार्मिक आयोजन में भाग लिया।
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गुग्गा जी की बरात के मंदिर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने ढोल-नगाड़ों, नरसिंगों और बाजे-गाजे के साथ स्वागत किया। मंदिर को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया था।
गुग्गा नवमी के दिन मंदिर परिसर में मेले का आयोजन हुआ। मेले के चलते मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में दिनभर उत्सवी माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि गुग्गा नवमी पर रोट और नई फसल का अनाज चढ़ाने की वर्षों पुरानी परंपरा है।
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श्रद्धालु विशेष रूप से रोट बनाकर मंदिर में चढ़ाते हैं। जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं पहुंच पाते, वे घर से ही गुग्गा जी को रोट अर्पित करते हैं। यह परंपरा आज भी क्षेत्र में श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है।