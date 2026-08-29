Hamirpur (Himachal) News: बाबा बालक नाथ मंदिर में गूंजी आस्था की धुन

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श्रद्धालुओं ने बाबा बालक नाथ के चरणों में शीश नवाकर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर के पुजारी दविंद्र और रमेश चंद ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर मंदिर में पहली बार मंडली का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है और क्षेत्रवासी बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। संवाद

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धनेटा(हमीरपुर)। ग्राम पंचायत बदारन के जसोह स्थित बाबा बालक नाथ मंदिर में रक्षाबंधन के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह विधिवत पूजा-अर्चना से हुई, जिसे पंडित शास्त्री कुलदीप ने संपन्न करवाया।