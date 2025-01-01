Hamirpur (Himachal) News: हिमकेयर कार्ड बनवाने और नवीनीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर

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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सतीश कुमार फोतेदार ने बताया कि अब हिमकेयर के नए कार्ड का पंजीकरण वर्ष में केवल मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में किया जाएगा। सितंबर माह के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। कार्ड की वैधता एक वर्ष होगी।हिमकेयर कार्ड लोकमित्र केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, साइबर कैफे अथवा आवेदक स्वयं हिमकेयर की वेबसाइट पर आवेदन करके बनवा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, लिखित वचन और श्रेणी प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।साथ ही निर्धारित प्रीमियम और 50 रुपये सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा। बीपीएल परिवार, मनरेगा श्रमिक और पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले बिना प्रीमियम कार्ड बनवा सकते हैं। एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, दैनिक भोगी, संविदा, अंशकालिक और आउटसोर्स कर्मचारी 365 रुपये प्रीमियम देकर कार्ड बनवा सकते हैं।अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए प्रीमियम 1,000 रुपये निर्धारित है। सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और उनके आश्रित परिवार के सदस्य इसमें शामिल नहीं हैं। योजना के तहत सामान्य एवं गंभीर बीमारियों का उपचार प्रदेश के पंजीकृत सरकारी अस्पतालों तथा डायलिसिस के लिए पंजीकृत निजी अस्पतालों में करवाया जा सकता है।इसके अलावा पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स बिलासपुर में भी हिमकेयर कार्ड से उपचार की सुविधा उपलब्ध है।