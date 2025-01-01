Hamirpur (Himachal) News: बड़सर से चोरी पिकअप ट्राला जम्मू के कठुआ से बरामद

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भालत निवासी बालकृष्ण पुत्र प्रेम चंद का पिकअप ट्राला सड़क किनारे खड़ा था, जिसे 31 अगस्त को चोरी कर लिया गया था। वाहन मालिक की शिकायत पर बड़सर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।जांच के दौरान ट्राले के जम्मू-कश्मीर की ओर ले जाए जाने के संकेत मिले। इसके आधार पर पुलिस ने तलाश करते हुए ट्राला कठुआ से बरामद कर लिया। अब पुलिस आरोपी की पहचान और चोरी की वारदात को अंजाम देने के तरीके का पता लगाने में जुटी है।बड़सर थाना क्षेत्र में 15 दिनों के भीतर दो पिकअप ट्रालों की चोरी के मामले सामने आ चुके हैं। लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं से वाहन मालिकों में चिंता बढ़ गई है।वहीं, डीएसपी बड़सर हरीश गुलेरिया ने कहा कि चोरी हुआ पिकअप ट्राला कठुआ से बरामद कर लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है और मामले की जांच की जा रही है।