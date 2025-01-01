Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 03 Sep 2026 12:59 AM IST
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सेहत जांच:
सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम सुजानपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक मनिहाल पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन होगा।
प्रशिक्षण:
आरसेटी मट्टनसिद्ध में आयोजित ब्यूटीशियन कोर्स में महिलाओं को सुबह 10 से शाम पांच बजे तक फेशियल, हेयर ड्रेसिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
आगाज:
भोरंज महाविद्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे में सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में आगाज कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होंगी।
समापन:
स्वाहल स्कूल में आयोजित अंडर-14 छात्र खेलकूद प्रतियोगिता का समापन पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कमल किशोर भारती करेंगे।
धार्मिक आयोजन:
शुक्र खड्ड धनसुई में सुबह 10 बजे कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ होगा। कथा व्यास डॉ. सुमन शर्मा श्रीमद्भागवत महापुराण का महत्व सुनाएंगे।
विज्ञापन
सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम सुजानपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक मनिहाल पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन होगा।
प्रशिक्षण:
आरसेटी मट्टनसिद्ध में आयोजित ब्यूटीशियन कोर्स में महिलाओं को सुबह 10 से शाम पांच बजे तक फेशियल, हेयर ड्रेसिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
आगाज:
भोरंज महाविद्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे में सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में आगाज कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होंगी।
समापन:
स्वाहल स्कूल में आयोजित अंडर-14 छात्र खेलकूद प्रतियोगिता का समापन पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कमल किशोर भारती करेंगे।
धार्मिक आयोजन:
शुक्र खड्ड धनसुई में सुबह 10 बजे कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ होगा। कथा व्यास डॉ. सुमन शर्मा श्रीमद्भागवत महापुराण का महत्व सुनाएंगे।
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