Hamirpur (Himachal) News: दियोटसिद्ध में 15 हजार श्रद्धालुओं ने किए पौणाहारी के दर्शन

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देर रात तक मंदिर परिसर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। खराब मौसम के चलते कुछ समय से श्रद्धालुओं की आवक कम हो गई थी, जिससे मंदिर परिसर में सन्नाटा पसरा था और दुकानदारों को भी परेशानी हो रही थी।अब मौसम साफ होने और पितृ पक्ष शुरू होने से पहले श्रद्धालु रोट प्रसाद लेकर दियोटसिद्ध पहुंच रहे हैं। रविवार सुबह चार बजे आरती के बाद दर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ।श्रद्धालु हाथों में रोट प्रसाद लेकर कतारों में लगे रहे। दर्शन के बाद कीर्तन हॉल में भजन-कीर्तन के माध्यम से पौणाहारी की लीलाओं का गुणगान किया। श्रद्धालुओं को रात नौ बजे तक लंगर की सुविधा दी गई।कोटमंदिर में श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। रविवार को करीब 15 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।