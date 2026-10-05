कुल्लू: अटल टनल को देखने वालीं दूसरी राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू, 2022 में रामनाथ कोविंद पहुंचे थे रोहतांग

छह अक्तूबर शाम 6 बजे से 7 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे तक अटल टनल की ओर जाने वाले सभी तरह के वाहनों को अनुमति नहीं होगी। सात अक्तूबर को पलचान से अटल टनल रोहतांग तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। पहली बार किसी राष्ट्रपति का मनाली में तीन दिवसीय दौरे के दौरान दो रात्रि का ठहराव मनाली में होगा। राष्ट्रपति के दौरे के लिए मनाली में करीब 600 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। उपायुक्त डा अमित शर्मा ने कहा कि प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर दी है। राष्ट्रपति अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक जाएंगी।