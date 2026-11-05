हिमाचल: सुरक्षित दिवाली के लिए पुलिस की तैयारी, डीजीपी ने इन जगहों पर सुरक्षा और गश्त बढ़ाने के दिए निर्देश

हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने राज्य भर में दिवाली का त्योहार शांतिपूर्ण, सुरक्षित और बिना किसी अप्रिय घटना के मनाने के लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को व्यापक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने प्रिवेंटिव पुलिसिंग और नागरिकों के लिए सुविधाजनक इंतजामों पर जोर देते हुए सभी को निर्देश दिया है कि वे तैयारियों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। डीजीपी ने जिला पुलिस को निर्देश दिया है कि वे भीड़-भाड़ वाले बाजारों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा और गश्त बढ़ाएं। पटाखों से जुड़ी सुरक्षा नियमावली का सख्ती से पालन कराएं और आग लगने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन तथा अग्निशमन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करें।

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