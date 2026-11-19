कानपुर: हरे पेड़ों की कटान रोकने पहुंचीं वन रक्षक से अभद्रता, गालीगलौज और धमकाने का आरोप, एफआईआर दर्ज
Kanpur News: नेहरू विद्या पीठ इंटर कॉलेज में बिना अनुमति प्रतिबंधित हरे पेड़ों की कटान रोकने पहुंची महिला वन रक्षक के साथ प्रधानाचार्य ने अभद्रता व छेड़खानी की, जबकि खुद को विधायक का पीआरओ बताने वाले युवक ने फोन पर धमकी दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
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कानपुर में पतारा स्थित नेहरू विद्या पीठ इंटर कॉलेज में बीते शनिवार को प्रतिबंधित हरे पेड़ों की कटान रोकने पहुंचीं महिला वन रक्षक के साथ अभद्रता, छेड़खानी और गालीगलौज की गई। फोन पर खुद को एक विधायक के पीआरओ बताए जा रहे मनीष तिवारी ने भी कमरे में बंद कर मारने की धमकी दी। पुलिस ने कॉलेज के प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह व मनीष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
डीएफओ आकांक्षा जैन ने बताया कि 14 नवंबर को नेहरू विद्या पीठ इंटर कॉलेज परिसर में बिना अनुमति के हरे पेड़ काटे जा रहे थे। शाम को सूचना मिलने पर वन रक्षक मौके पर पहुंचीं। उस समय तक नीम के चार हरे पेड़, शीशम का एक पेड़ काटा जा चुका था। पाकड़ के पेड़ की भी डालें काट दी गई थीं। एक गाड़ी में लकड़ियां लादकर ले जाने की तैयारी थी।
मुख्य गेट पर ताला लगाकर गाड़ी रोक दी
आरोप है कि वन रक्षक ने लकड़ी लदी गाड़ी कब्जे में लेकर ले जाने की कोशिश की, तो वहां मौजूद लोग विरोध करने लगे। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने मुख्य गेट पर ताला लगाकर गाड़ी रोक दी। प्रधानाचार्य ने अपने साथियों को बाहर निकाल दिया और उनके साथ छेड़खानी व अभद्रता की। फिर फोन पर खुद को विधायक का पीआरओ बताने वाले मनीष ने भी गालीगलौज की और धमकाया। सूचना पर वन विभाग का स्टाफ और पतारा चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची।
एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू
पीड़िता ने पतारा चौकी पुलिस पर भी मिलीभगत कर कटी लड़कियों को निकलवा देने का आरोप लगाया। उन्होंने लकड़ी लदी गाड़ी को कब्जे में लेने में कोई सहयोग नहीं किया। उन्हें बिना कार्रवाई लौटना पड़ा। महिला वन रक्षक की तहरीर पर पुलिस ने नेहरू विद्या पीठ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह और मनीष तिवारी के खिलाफ वृक्ष संरक्षण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्जकर जांच शुरू की गई।