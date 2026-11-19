कानपुर में पतारा स्थित नेहरू विद्या पीठ इंटर कॉलेज में बीते शनिवार को प्रतिबंधित हरे पेड़ों की कटान रोकने पहुंचीं महिला वन रक्षक के साथ अभद्रता, छेड़खानी और गालीगलौज की गई। फोन पर खुद को एक विधायक के पीआरओ बताए जा रहे मनीष तिवारी ने भी कमरे में बंद कर मारने की धमकी दी। पुलिस ने कॉलेज के प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह व मनीष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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डीएफओ आकांक्षा जैन ने बताया कि 14 नवंबर को नेहरू विद्या पीठ इंटर कॉलेज परिसर में बिना अनुमति के हरे पेड़ काटे जा रहे थे। शाम को सूचना मिलने पर वन रक्षक मौके पर पहुंचीं। उस समय तक नीम के चार हरे पेड़, शीशम का एक पेड़ काटा जा चुका था। पाकड़ के पेड़ की भी डालें काट दी गई थीं। एक गाड़ी में लकड़ियां लादकर ले जाने की तैयारी थी।