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Chamba News: एक्सरे फिल्म खत्म, मरीजों की जेब पर बढ़ा खर्च

Wed, 14 Oct 2026 11:00 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 14 Oct 2026 11:00 PM IST
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X-ray films run out; patients face higher costs.
मरीजों को 200 रुपये के एक्सरे के लिए निजी केंद्रों में देने पड़ रहे 500 से 700 रुपये
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तीसरे दिन भी मेडिकल कॉलेज में जांच ठप, कंपनी की सप्लाई के इंतजार में मरीज परेशान

संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। सरकारी अस्पताल में सस्ती जांच की आस लेकर पहुंच रहे मरीजों को तीन दिन से निजी केंद्रों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में एक्सरे फिल्में खत्म होने से सुविधा लगातार तीसरे दिन भी बंद रही। अस्पताल में 200 रुपये में होने वाला एक्सरे निजी केंद्रों में करवाने के लिए मरीजों को 500 से 700 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। इससे मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
एक्सरे फिल्मों की आपूर्ति न होने से अस्पताल में जांच नहीं हो पा रही है। उपचार के लिए पहुंच रहे मरीजों को जरूरी जांच करवाने के लिए निजी केंद्रों का सहारा लेना पड़ रहा है। तीन दिन से सुविधा शुरू होने का इंतजार कर रहे मरीजों को राहत नहीं मिल पाई है। खासकर गरीब परिवारों के लिए जांच पर अतिरिक्त राशि खर्च करना मुश्किल हो रहा है। कंपनी की ओर से आपूर्ति में देरी का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।
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तीमारदारों अशोक कुमार, जयसिंह, केवल कुमार, चंद्र कुमार, किशोर, देवी प्रसाद, टेक चंद, सोभिया राम और रिंकू ने बताया कि अस्पताल में एक्सरे नहीं होने से मरीजों को निजी केंद्रों में जाना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि सुविधा जल्द शुरू करवाई जाए, ताकि मरीजों को अतिरिक्त खर्च न उठाना पड़े। उधर, मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉ. मानिक सहगल ने बताया कि कंपनी को रिमाइंडर भेजा गया है। कंपनी ने जल्द ही सप्लाई करने का आश्वासन दिया है।
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