Chamba News: आधार नंबर से खुलेगी मरीज की पुरानी उपचार फाइल

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रोजाना 100 से अधिक मरीजों का रिकॉर्ड होगा कंप्यूटर में दर्जसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। आयुर्वेदिक अस्पताल में अब मरीजों की पहचान और उपचार से जुड़ा रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने के लिए आधार नंबर के आधार पर पर्ची बनाई जाएगी। अस्पताल प्रबंधन ने यह व्यवस्था शुरू की है।इसके तहत उपचार करवाने पहुंचने वाले मरीजों को पर्ची बनवाते समय अपना आधार नंबर बताना होगा। विभाग के अनुसार इस पहल से मरीजों का विवरण कंप्यूटर में दर्ज रहेगा और जरूरत पड़ने पर संबंधित रिकॉर्ड आसानी से तलाशा जा सकेगा। आधार नंबर के आधार पर पर्ची बनाने वाला यह जिले का पहला अस्पताल बन गया है।अस्पताल में प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच उनके विवरण को सुरक्षित और व्यवस्थित रखना अस्पताल प्रबंधन के लिए अहम है। नई व्यवस्था के तहत मरीजों का पता और अन्य जरूरी जानकारी डिजिटल रूप में दर्ज की जाएगी। इससे बार-बार उपचार के लिए आने वाले मरीजों का पुराना रिकॉर्ड खोजने और उपलब्ध विवरण का मिलान करने में सुविधा मिलेगी।अब तक मरीजों के विवरण को संभालकर रखने में होने वाली परेशानी को कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। कंप्यूटर में रिकॉर्ड उपलब्ध रहने से अस्पताल प्रबंधन को मरीजों से संबंधित जानकारी एक जगह रखने में मदद मिलेगी। हालांकि, आधार नंबर और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना भी जरूरी होगा। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, मरीजों के विवरण की सुरक्षा को लेकर उचित प्रबंध किए गए हैं।उधर, जिला आयुष अधिकारी डॉ. अनीता शर्मा ने बताया कि पर्ची बनाने के लिए आधार नंबर अनिवार्य किया गया है। यह व्यवस्था मरीजों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से शुरू की गई है।