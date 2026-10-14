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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Inauguration of the Patwar Centre building in Bathri, constructed at a cost of rupees 11 lakh.

Chamba News: बाथरी में 11 लाख से बने पटवार केंद्र भवन का उद्घाटन

Wed, 14 Oct 2026 10:57 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 14 Oct 2026 10:57 PM IST
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Inauguration of the Patwar Centre building in Bathri, constructed at a cost of rupees 11 lakh.
बनीखेत (चंबा)। बाथरी में मंगलवार को करीब 11 लाख रुपये से निर्मित नए पटवार केंद्र भवन का उद्घाटन पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने किया। नए भवन के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए सुविधा मिलेगी।
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एसडीएम डलहौजी अनिल भारद्वाज और तहसीलदार रमेश कुमार भी विशेष रूप से मौजूद रहे। नए पटवार केंद्र भवन के शुरू होने से स्थानीय लोगों को पटवारी से संबंधित कार्य करवाने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होने की उम्मीद है। पटवार केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व अभिलेखों, भूमि संबंधी दस्तावेजों और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस भवन के निर्माण से क्षेत्र में राजस्व सेवाओं को सुचारु बनाने में मदद मिलेगी और लोगों को अपने कार्यों के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। संवाद
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