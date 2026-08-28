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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Tying the Rakhi on her brother's wrist, the sister sought a promise of protection.

Chamba News: भाई की कलाई पर राखी बांध बहन ने मांगा रक्षा का वादा

Fri, 28 Aug 2026 10:45 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 28 Aug 2026 10:45 PM IST
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Tying the Rakhi on her brother's wrist, the sister sought a promise of protection.
चंबा में रक्षाबंधन के अवसर पर भाई को टीका लगवाती बहन।संवाद
बनीखेत (चंबा)। भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व बनीखेत में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर सुबह से ही बाजारों में चहल-पहल रही।
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राखी, मिठाई और उपहारों की दुकानों पर महिलाओं और युवतियों की भीड़ जुटी रही। दुकानदारों ने ग्राहकों की पसंद के अनुसार रंग-बिरंगी राखियां और विभिन्न प्रकार की मिठाइयां सजाकर रखी थीं।
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बहनें सज-धजकर भाइयों के घर पहुंचीं। पूजा-अर्चना के बाद बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी सुख-समृद्धि व लंबी उम्र की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर स्नेह जताया और उनकी रक्षा का वचन दिया।
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रक्षाबंधन के चलते बनीखेत बाजार में दिनभर लोगों की आवाजाही बढ़ी रही। राखी और मिठाई के अलावा कपड़ों व उपहारों की दुकानों पर भी खूब खरीदारी हुई। दूर-दराज के क्षेत्रों से लोग खरीदारी के लिए बनीखेत पहुंचे। क्षेत्र में पर्व पारंपरिक रीति-रिवाजों और उत्साह के साथ मनाया गया। संवाद

चंबा में रक्षाबंधन के अवसर पर भाई को टीका लगवाती बहन।संवाद

चंबा में रक्षाबंधन के अवसर पर भाई को टीका लगवाती बहन।संवाद

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