Chamba News: भाई की कलाई पर राखी बांध बहन ने मांगा रक्षा का वादा

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राखी, मिठाई और उपहारों की दुकानों पर महिलाओं और युवतियों की भीड़ जुटी रही। दुकानदारों ने ग्राहकों की पसंद के अनुसार रंग-बिरंगी राखियां और विभिन्न प्रकार की मिठाइयां सजाकर रखी थीं।बहनें सज-धजकर भाइयों के घर पहुंचीं। पूजा-अर्चना के बाद बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी सुख-समृद्धि व लंबी उम्र की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर स्नेह जताया और उनकी रक्षा का वचन दिया।रक्षाबंधन के चलते बनीखेत बाजार में दिनभर लोगों की आवाजाही बढ़ी रही। राखी और मिठाई के अलावा कपड़ों व उपहारों की दुकानों पर भी खूब खरीदारी हुई। दूर-दराज के क्षेत्रों से लोग खरीदारी के लिए बनीखेत पहुंचे। क्षेत्र में पर्व पारंपरिक रीति-रिवाजों और उत्साह के साथ मनाया गया। संवाद