Chamba News: कनस्तर में फंसा सिर, इंसानों के बीच मदद की तलाश में भटकता रहा भालू
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 19 Sep 2026 10:56 PM IST
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बस अड्डे के पास परेशान हालत में दिखा वन्यजीव, अचानक थम गई लोगों की आवाजाही
वन विभाग ने भीड़ हटाकर संभाला मोर्चा, सुरक्षित निकालने की कोशिश में जुटी टीम
संवाद न्यूज एजेंसी
डलहौजी (चंबा)। सिर में कनस्तर फंसा था, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और मदद के लिए भालू इंसानों की बस्ती तक आ पहुंचा। शनिवार सुबह डलहौजी बस अड्डे के पास इस दृश्य ने हर किसी को हैरान कर दिया।
कनस्तर में सिर फंसा होने से परेशान भालू सड़क के आसपास बेचैनी में घूमता रहा। उसे देखते ही राहगीर सहम गए और लोग सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े हो गए।
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सबसे पहले लोगों को पीछे हटाया, ताकि भीड़ से घबराया भालू किसी व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाए। इसके बाद उसे सुरक्षित पकड़कर सिर में फंसा कनस्तर निकालने का अभियान शुरू किया गया।
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार कनस्तर भालू के सिर में कैसे फंसा, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। विभाग की टीम उसे बिना चोट पहुंचाए मुक्त करने के प्रयास में जुटी रही। कनस्तर निकलने के बाद भालू को सुरक्षित जंगल में छोड़ने की योजना है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि आबादी के आसपास वन्यजीव दिखने पर उसके करीब जाने या पीछा करने के बजाय तुरंत वन विभाग को सूचना दें।
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वन विभाग ने भीड़ हटाकर संभाला मोर्चा, सुरक्षित निकालने की कोशिश में जुटी टीम
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डलहौजी (चंबा)। सिर में कनस्तर फंसा था, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और मदद के लिए भालू इंसानों की बस्ती तक आ पहुंचा। शनिवार सुबह डलहौजी बस अड्डे के पास इस दृश्य ने हर किसी को हैरान कर दिया।
कनस्तर में सिर फंसा होने से परेशान भालू सड़क के आसपास बेचैनी में घूमता रहा। उसे देखते ही राहगीर सहम गए और लोग सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े हो गए।
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सबसे पहले लोगों को पीछे हटाया, ताकि भीड़ से घबराया भालू किसी व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाए। इसके बाद उसे सुरक्षित पकड़कर सिर में फंसा कनस्तर निकालने का अभियान शुरू किया गया।
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वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार कनस्तर भालू के सिर में कैसे फंसा, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। विभाग की टीम उसे बिना चोट पहुंचाए मुक्त करने के प्रयास में जुटी रही। कनस्तर निकलने के बाद भालू को सुरक्षित जंगल में छोड़ने की योजना है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि आबादी के आसपास वन्यजीव दिखने पर उसके करीब जाने या पीछा करने के बजाय तुरंत वन विभाग को सूचना दें।
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