Chamba News: चंबा में पहली बार दौड़ेंगी 10 इलेक्ट्रिक बसें

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हरी झंडी मिलते ही सड़कों पर शुरू हुआ इलेक्ट्रिक बसों का सफर, यात्रियों के चेहरे पर दिखी खुशीसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। परिवहन व्यवस्था को नई रफ्तार देते हुए चंबा में शनिवार से पहली बार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो गया। उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पूजा-अर्चना के बाद 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।इसके साथ ही जिले को 10 डीजल समेत कुल 20 नई बसों की सौगात मिली। पहली इलेक्ट्रिक बस चंबा से माता श्री चिंतपूर्णी के लिए रवाना हुई।बस चंबा से बनीखेत, दुनेरा, सदवां, नूरपुर, धमेटा और तलवाड़ा होते हुए चिंतपूर्णी पहुंचेगी। जिले में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर यात्रियों में भी उत्साह देखने को मिला।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक बसों को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। प्रदेश के लिए उपयुक्त बस का प्रारूप तैयार करने में काफी समय लगा। वर्तमान में प्रदेश में 297 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये बसें पर्यावरण के अनुकूल हैं और संबंधित कंपनी 12 वर्ष तक इनके रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगी।उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चंबा में मिडी बसें भी चलाई जाएंगी। परिवहन निगम में जल्द ही चालकों और परिचालकों की भर्ती की जाएगी, जिससे बस सेवाओं को और मजबूत किया जा सके।उपमुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है और निर्माणाधीन कार्य निर्धारित समय में पूरे किए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने श्री चंद्रशिला मंदिर में शीश नवाया। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से 27.41 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन सभागार, करीब आठ करोड़ रुपये के बहुमंजिला भवन और मंगला में करीब दो करोड़ रुपये की लागत से बन रहे जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह का भी निरीक्षण किया।