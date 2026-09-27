Chamba News: सीवरेज का काम खत्म होते ही रात में सड़क भी संवार दी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अगले दिन लोगों को न हो परेशानी, विभागीय काम के बाद तुरंत शुरू कराया गया मरम्मत कार्यसंवाद न्यूज एजेंसीडलहौजी। शहर में सीवरेज पाइप बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़क को नगर परिषद ने देर रात ही दुरुस्त कर दिया। अगले दिन शहरवासियों को आवाजाही में परेशानी न हो, इसके लिए विभागीय काम पूरा होते ही नगर परिषद कर्मचारियों ने सड़क की मरम्मत शुरू कर दी। नगर परिषद अध्यक्ष वंदना चड्ढा भी देर रात तक मौके पर मौजूद रहीं और काम की निगरानी करती रहीं।सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से सीवरेज पाइप बिछाने के लिए सड़क का एक हिस्सा खोदा गया था। कार्य पूरा होने के बाद नगर परिषद ने सड़क को बहाल करने की जिम्मेदारी संभाली। कर्मचारियों ने देर रात तक काम कर सड़क को पैदल यात्रियों और वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारु बनाया।नगर परिषद अध्यक्ष वंदना चड्ढा ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य की प्रगति का जायजा लिया और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सड़क को जल्द सुरक्षित बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के कारण शहरवासियों को अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए नगर परिषद तत्परता से काम कर रही है। विभागों के बीच बेहतर तालमेल से कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलती है।उन्होंने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग की टीम और नगर परिषद कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि डलहौजी को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने में शहरवासियों का सहयोग भी जरूरी है।