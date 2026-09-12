Chamba News: गोली गांव की बेटी रिद्म वर्मा ने यूजीसी नेट जेआरएफ में हासिल की ऑल इंडिया 134वीं रैंक

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शिक्षक पिता और गृहिणी मां को दिया सफलता का श्रेयसंवाद न्यूज एजेंसीबनीखेत (चंबा)। उपमंडल डलहौजी के गांव गोली निवासी रिद्म वर्मा ने यूजीसी नेट जेआरएफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया 134वीं रैंक हासिल की है। रिद्म केंद्रीय विद्यालय बनीखेत की पूर्व छात्रा रही हैं। उनकी उपलब्धि से परिवार के साथ डलहौजी क्षेत्र में खुशी का माहौल है।रिद्म ने सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों और परिजनों के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने कहा कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता से सफलता हासिल की जा सकती है। वह भविष्य में उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में कार्य कर समाज व क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहती हैं।रिद्म के पिता अशोक वर्मा शिक्षक हैं, जबकि माता सरोज देवी गृहिणी हैं। परिजनों के अनुसार रिद्म बचपन से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर और मेहनती रही हैं। उनकी सफलता की खबर मिलते ही गोली गांव सहित डलहौजी क्षेत्र के लोगों ने उन्हें बधाई दी। शिक्षकों और सामाजिक संगठनों ने भी रिद्म व उनके माता-पिता को शुभकामनाएं दीं। लोगों ने कहा कि उनकी उपलब्धि क्षेत्र की बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।