फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   chamba medical college emergency two patients one bed video viral

हिमाचल: चंबा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एक बिस्तर पर दो मरीज, महिला-पुरुष को साथ लिटाने पर उठे सवाल

Sun, 20 Sep 2026 11:13 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा।
संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 20 Sep 2026 11:13 AM IST
सार

चंबा के पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एक बिस्तर पर महिला और पुरुष मरीज को साथ लिटाने का वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों और तीमारदारों ने मरीजों की निजता और गरिमा को ध्यान में रखते हुए महिला और पुरुष मरीजों के लिए अलग-अलग बिस्तरों की व्यवस्था करने की मांग की है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि मरीजों की संख्या बढ़ने पर बेड कम पड़ जाते हैं और इमरजेंसी वार्ड में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की योजना है।

विज्ञापन
chamba medical college emergency two patients one bed video viral
मेडिकल कॉलेज के वार्ड में एक बेड पर भर्ती महिला और पुरुष मरीज। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के इमरजेंसी वार्ड का एक वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल में मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और बिस्तरों की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में एक ही बिस्तर पर महिला और पुरुष मरीज के लेटे होने का दृश्य दिखाई दे रहा है। यह वीडियो शुक्रवार से सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित हो रहा है।

विज्ञापन


वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और मरीजों के तीमारदारों ने अस्पताल प्रशासन से व्यवस्था में सुधार की मांग की है। लोगों का कहना है कि इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने पर बिस्तरों की कमी की स्थिति पैदा हो सकती है और ऐसी परिस्थिति में एक बिस्तर पर दो मरीजों को रखने की मजबूरी समझी जा सकती है। लेकिन उनका कहना है कि महिला और पुरुष मरीजों को एक ही बिस्तर पर रखना उचित व्यवस्था नहीं मानी जा सकती।
विज्ञापन


स्थानीय लोगों तिलक सिंह, अमरो राम, केवल, सुरेंद्र, भाग चंद और नरैण सिंह ने कहा कि अस्पताल में मरीजों का दबाव बढ़ने के कारण कई बार उपलब्ध बिस्तर कम पड़ सकते हैं। उनका कहना है कि सीमित संसाधनों के बीच अस्पताल के सामने कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन मरीजों की निजता और सम्मान का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने अस्पताल प्रशासन से मांग की है कि महिला मरीजों के लिए अलग और पुरुष मरीजों के लिए अलग बिस्तरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उनका कहना है कि इससे इलाज के दौरान मरीजों की निजता बनी रहेगी और उन्हें असहज स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा।

स्थानीय लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान में मरीजों के लिए पर्याप्त बिस्तरों की उपलब्धता होनी चाहिए। उनके अनुसार मरीजों की संख्या बढ़ने की स्थिति को देखते हुए अस्पताल में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने पर लगातार काम किया जाना चाहिए।

मरीज बढ़ने पर कम पड़ जाते हैं बिस्तर
मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉ. मानिक सहगल ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी कक्ष में कई बार अचानक मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे समय में उपलब्ध बिस्तर कम पड़ने की स्थिति बन जाती है। उन्होंने बताया कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इमरजेंसी कक्ष में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था होने से मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।

फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों की मांग है कि बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ महिला और पुरुष मरीजों के लिए अलग-अलग बिस्तरों की व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी जाए। मामले में सामने आया वीडियो और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया अस्पताल की मौजूदा व्यवस्था से जुड़ी चिंता को सामने लाती है, जबकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण बिस्तरों की कमी की बात कही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed