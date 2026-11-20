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प्रभात फेरी ज्वाला माता मंदिर से शुरू हुई, जो अपर जुलाहकड़ी, निचली जुलाहकड़ी सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। इस दौरान संगत ने गुरबाणी का मधुर गायन किया और गुरु साहिब के जयकारों से गलियां गूंज उठीं। श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। विज्ञापन

प्रभात फेरी ज्वाला माता मंदिर से शुरू हुई, जो अपर जुलाहकड़ी, निचली जुलाहकड़ी सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। इस दौरान संगत ने गुरबाणी का मधुर गायन किया और गुरु साहिब के जयकारों से गलियां गूंज उठीं। श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया।

चंबा। श्री गुरु नानक देव प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में चंबा शहर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। शुक्रवार को अमृतवेले सुबह साढ़े चार बजे ज्वाला माता मंदिर जुलाहकड़ी से प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में संगत ने उत्साह के साथ भाग लिया। हरजीत सिंह, कुलदीप सिंह और सतपाल सिंह सहित अन्य श्रद्धालु इसमें शामिल हुए।