Chamba News: कथित वसूली के आरोपों पर घिरे अधिकारी, जांच कमेटी गठित

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जांच से असंतुष्ट होने पर यूनियन ने फिर आंदोलन की चेतावनी भी दीसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। एचआरटीसी के एक अधिकारी पर चालक-परिचालकों से कथित तौर पर पैसे वसूलने के आरोपों को लेकर चल रही हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गई।प्रबंधन के साथ हुई गेट मीटिंग में मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने और रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद चालक-परिचालक यूनियन ने आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि, यूनियन ने साफ किया है कि जांच निष्पक्ष नहीं हुई या कर्मचारियों को न्याय नहीं मिला तो बसों के पहिये दोबारा थम सकते हैं।यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रबंधन ने कमेटी गठित कर जांच करवाने का भरोसा दिया है। इसी आश्वासन के बाद फिलहाल हड़ताल समाप्त की गई है। यूनियन जांच की प्रक्रिया और रिपोर्ट पर नजर रखेगी।उन्होंने कहा कि चालक-परिचालकों को अपनी मांगों और कथित वसूली के विरोध में आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और परिवहन व्यवस्था प्रभावित न हो, इसे देखते हुए यूनियन ने बस सेवाएं सुचारु रखने का प्रयास किया और सेवाएं चलती भी रहीं। परिस्थितियां बिगड़ने पर कर्मचारियों को प्रदर्शन करना पड़ा।गेट मीटिंग में कर्मचारियों ने अधिकारी पर लगाए गए कथित वसूली के आरोप प्रबंधन के समक्ष रखे। यूनियन ने दोटूक कहा कि कर्मचारियों से किसी भी तरह की अवैध वसूली स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रबंधन ने कमेटी गठित कर जांच और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।अब पूरे मामले में गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट अहम होगी। यूनियन ने संकेत दिया है कि यदि जांच में कर्मचारियों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को फिर तेज किया जा सकता है।