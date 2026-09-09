Chamba News: चोल में बल्ब सिर्फ जलते हैं... रोशनी मोमबत्ती दे रही

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शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं, दो परिवारों के लिए पीबीसी से पहुंच रही सप्लाईनेक सिंह ठाकुरसाहो (चंबा)। जिस बिजली के भरोसे बच्चों की शाम की पढ़ाई होनी चाहिए, उसी बिजली की कमजोर रोशनी चोल गांव में उनकी परीक्षा ले रही है। ग्राम पंचायत पद्दर साहो के चोल गांव में कम वोल्टेज की समस्या इतनी गंभीर है कि घरों में लगे बल्ब तक ठीक से नहीं जल पा रहे। विद्यार्थियों को मजबूरी में बल्ब के साथ मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है।पूर्व उपप्रधान साहो साहिब सिंह ने बताया कि गांव में विद्युत आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। दो परिवारों के घरों तक पीबीसी के जरिये बिजली पहुंचाई गई है। ग्रामीण जय राम, मुंशी सहित अन्य लोगों का कहना है कि विद्युत लाइन के लिए केवल एक एल्युमिनियम तार डाला गया है। इससे गांव तक पर्याप्त वोल्टेज नहीं पहुंच रहा।कम वोल्टेज के कारण बिजली से चलने वाले उपकरण भी सुचारु रूप से काम नहीं कर पाते। ग्रामीणों के अनुसार सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। शाम होते ही घरों में रोशनी बेहद कम हो जाती है, जिससे विद्यार्थियों को किताबें पढ़ने में परेशानी होती है। ऐसे में उन्हें बल्ब के साथ मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ता है।ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर विद्युत बोर्ड प्रबंधन को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने बोर्ड से विद्युत लाइन और आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त कर पर्याप्त वोल्टेज उपलब्ध करवाने की मांग की है।उधर, विद्युत बोर्ड के सहायक अभियंता अजय कुमार ने बताया कि ग्रामीण कनिष्ठ अभियंता से मिले हैं। समस्या के समाधान के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे।