Chamba News: पोषण माह का आगाज, थाली में विविधता और प्रोटीन पर रहेगा जोर

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संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। स्वस्थ समाज की नींव संतुलित और पौष्टिक आहार से मजबूत होती है। इसी संदेश के साथ जिला चंबा में पोषण माह की शुरुआत हुई।वाराणसी में आयोजित राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को माहभर होने वाली गतिविधियों का कैलेंडर सौंपकर प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।जिला कार्यक्रम अधिकारी कमल किशोर शर्मा ने बताया कि पोषण माह में आहार विविधता, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों, स्थानीय व्यंजनों और स्वस्थ खान-पान की आदतों को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रिंट और सोशल मीडिया के साथ टेलीविजन विज्ञापनों व रेडियो जिंगल्स के जरिए भी पोषण संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा।आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में तेल, नमक व चीनी के संतुलित उपयोग को लेकर जागरूकता सामग्री प्रदर्शित की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों, स्कूलों और सामुदायिक भवनों में पोषण मेले लगाए जाएंगे। इनमें टेक होम राशन, गर्म पकाए भोजन और स्थानीय खाद्य उत्पादों से तैयार पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी होगी। प्रोटीन युक्त आहार पर विशेष जोर रहेगा।अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए स्थानीय सेलिब्रिटी शेफ और सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्तियों को भी जोड़ा जाएगा। इनके माध्यम से रील और पोस्ट प्रसारित कर पोषण का संदेश घर-घर पहुंचाया जाएगा। अभियान की टैगलाइन हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। विभाग ने लोगों से पोषण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।