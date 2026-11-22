संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। पीएमश्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा के विद्यार्थियों निलेश और शैलजा ने एटीएल टिंकर क्वेस्ट प्रतियोगिता के दूसरे चरण में प्रदेशभर में पहला स्थान हासिल कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है।छठी से आठवीं कक्षा के दोनों विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक सोच और नवाचार के दम पर यह उपलब्धि हासिल की।इससे पहले प्रतियोगिता के पहले चरण में दोनों ने राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया था। दूसरे चरण में प्रदर्शन बेहतर करते हुए प्रदेश में शीर्ष स्थान हासिल किया। विद्यार्थियों की इस सफलता पर प्रधानाचार्य मनोज कुमार और अटल टिंकरिंग लैब प्रभारी पूजा नरयाल ने बधाई दी। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत, लगन और नए प्रयोगों के प्रति रुचि को दिया। साथ ही भविष्य में भी नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि दोनों विद्यार्थियों की सफलता अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणा बनेगी।