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प्रधानाचार्य ने साझा की वर्षभर की उपलब्धियां, मुख्य अतिथि ने बच्चों को किया प्रोत्साहितसंवाद न्यूज एजेंसीभरमौर (चंबा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गरोला में वार्षिक समारोह धूमधाम से मनाया गया। ग्राम पंचायत गरोला की प्रधान निशा देवी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।कार्यक्रम में एसएमसी प्रधान अनीता देवी, लामू विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश और चुनौती विद्यालय के प्रधानाचार्य लहर सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, समूह नृत्य, पहाड़ी लोकनृत्य, नाटक और भाषण प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरीं। इस दौरान प्रधानाचार्य ने विद्यालय की वार्षिक उपलब्धियों और शैक्षणिक गतिविधियों का ब्योरा भी प्रस्तुत किया।समारोह में शिक्षा, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। नीशा देवी ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें मेहनत, अनुशासन और लगन के साथ लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया।