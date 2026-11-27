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उपमंडल, जिला और राज्य स्तर पर भिड़ेंगे खिलाड़ीसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। युवाओं को नशे से दूर रखकर खेल गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान 2026 के तहत जिले में 10 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी।प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। विजेता टीमों को विभिन्न स्तरों पर 51 हजार से लेकर 31 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि मिलेगी।उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने युवाओं, खेल क्लबों, युवा मंडलों और शिक्षण संस्थानों से अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी रूपेश कुमार ने बताया कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कुश्ती, रस्साकशी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी सहित 10 खेलों में मुकाबले होंगे।खिलाड़ी KheloHimachal.hp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण आधार कार्ड से संबंधित उपमंडल के माध्यम से होगा। खिलाड़ी किसी अन्य उपमंडल की ओर से भाग नहीं ले सकेंगे। महिला और पुरुष दोनों वर्गों में 15 वर्ष पूर्ण और 30 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी पात्र होंगे। उपमंडल स्तरीय प्रतियोगिताएं दिसंबर में प्रस्तावित हैं।उपमंडल स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाली टीमों को क्रमशः 51 हजार, 41 हजार और 31 हजार रुपये दिए जाएंगे। जिला स्तर पर विजेता टीम को दो लाख, उपविजेता को डेढ़ लाख और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को एक लाख रुपये मिलेंगे। राज्य स्तर पर यह पुरस्कार राशि क्रमशः 31 लाख, 15 लाख और 10 लाख रुपये होगी। वहीं, कुश्ती और रस्साकशी की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए क्रमशः 11 लाख, पांच लाख और तीन लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।