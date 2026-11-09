Chamba News: स्थानीय पर्यटकों से गुलजार रहा खज्जियार

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इससे दिनभर खज्जियार का मैदान पर्यटकों से गुलजार रहा। हालांकि, बाहरी जिलों से सैलानियों की आवाजाही कम रहने के कारण पर्यटन कारोबारियों को अपेक्षित रौनक नहीं मिल पाई। स्थानीय लोगों की आमद से पर्यटन स्थल पर चहल-पहल तो बढ़ी, लेकिन बाहरी पर्यटकों की कमी कारोबारियों को खलती रही। संवाद

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खज्जियार (चंबा)। विश्वकर्मा दिवस की छुट्टी पर सोमवार को प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खज्जियार में स्थानीय पर्यटकों की खूब चहल-पहल रही। छुट्टी बिताने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे।