Chamba News: कॉमनवेल्थ में सोना जीत लौटीं चंपा, स्वागत में उमड़ा बघेईगढ़

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स्वर्ण पदक विजेता के स्वागत में गांव में दिखा उत्साह, चंपा की कामयाबी से क्षेत्र की बेटियों को मिली नई प्रेरणासंवाद न्यूज एजेंसीतीसा (चंबा)। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश और हिमाचल का मान बढ़ाने वाली चुराह की बेटी चंपा ठाकुर अपने गांव बघेईगढ़ पहुंचीं तो उनका स्वागत करने के लिए परिजन और स्थानीय लोग उमड़ पड़े।फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया गया। चंपा की अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।घर पहुंचने पर परिवार के सदस्यों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ग्रामीणों ने भी चंपा की सफलता पर बधाई देते हुए इसे चुराह के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। लोगों का कहना है कि अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र को नई पहचान दिलाई है।चंपा की कामयाबी से क्षेत्र की अन्य युवतियों को भी खेलों में आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। उनकी उपलब्धि पहाड़ी क्षेत्र की बेटियों के लिए यह संदेश है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचा जा सकता है।