Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   In Chamba, 36,500 women will receive Rs 1,500 in their accounts every month.

Chamba News: चंबा में 36,500 महिलाओं के खाते में हर माह आएंगे 1,500 रुपये

Mon, 09 Nov 2026 10:48 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 09 Nov 2026 10:48 PM IST
विज्ञापन
In Chamba, 36,500 women will receive Rs 1,500 in their accounts every month.
अपना परिवार सुखी परिवार योजना के लिए तीन हलकों का आंकड़ा तैयार, सरकारी अधिसूचना का इंतजार
विज्ञापन

भरमौर की 10 हजार, चुराह की 15 हजार और भटियात की 11,500 महिलाएं होंगी लाभान्वित
पंकज सलारिया
चंबा। जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों की 36,500 महिलाओं को हर माह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत जिला कल्याण विभाग ने पात्र महिलाओं का आंकड़ा तैयार कर लिया है। इसके तहत भरमौर, चुराह और भटियात विधानसभा क्षेत्रों की महिलाओं को योजना के दायरे में शामिल किया गया है।
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक भरमौर विधानसभा क्षेत्र से 10 हजार, चुराह से 15 हजार और भटियात से 11,500 महिलाओं को चिह्नित किया गया है। इस तरह तीनों क्षेत्रों में कुल 36,500 महिलाएं संभावित लाभार्थियों की सूची में शामिल हैं। योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को प्रतिमाह 1,500 रुपये दिए जाने हैं। इससे जरूरतमंद परिवारों को घरेलू खर्च और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक मदद मिलेगी।
विज्ञापन

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हाल ही में चंबा के इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने योजना को लेकर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। इसके बाद विभाग ने सरकार के निर्देशानुसार पात्र महिलाओं का आंकड़ा तैयार किया है। हालांकि, अभी योजना की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। ऐसे में लाभार्थियों को राशि का वितरण शुरू होने के लिए सरकार के अगले आदेशों का इंतजार है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उधर, जिला कल्याण अधिकारी मंजुल ठाकुर ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार तीन विधानसभा क्षेत्रों की पात्र महिलाओं का आंकड़ा तैयार कर लिया गया है। सूची में करीब 36,500 महिलाएं शामिल हैं। आगामी प्रक्रिया सरकार से मिलने वाले निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी।
--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed